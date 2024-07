LIVE Italia-Cina 4-0 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | fuoricampo di McKenzie Barbara ed Andrea Filler

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:02 Arriva invece il cambio, con il capitano azzurro che lascia spazio a Marta Gasparotto. 22:02 Valida profondissima di Sheldon, che mette a segno il quarto doppio della partita. Tocca ora a Giulia Longhi. 22:01 Battuta di Cecchetti che termina tra le mani di Xie. Primo out del sesto inning azzurro, che prosegue con Melany Sheldon. 22:00 La classe 2003 cinese esordirà contro Elisa Cecchetti. 21:58 Cambio in pedana per la, entra Wei Yuchen. HOOOOME RUN!!! Si unisce alla festa, che piazza unclamoroso!4-0. 21:57 Al box di battuta. HOOOOME RUN!!! Battuta spettacolare di, e stavolta ilnon ce lo toglie nessuno!3-0.