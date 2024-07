Le avventure di Jim Bottone | al cinema il film dal romanzo di Michael Ende

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ledi Jim: alildaldiArriva alil 1° agosto Ledi Jim, ilfantasy d’avventura diretto da Dennis Gansel e basato sull’omonimo libro scritto da, autore de La Storia Infinita. Adattato per ilda Andrew Birkin, ilvede nel cast Henning Baum, Annette Frier, Christoph Maria Herbst,Bully Herbig, Uwe Ochsenknecht e Solomon Gordon. Distribuito da Be Water, ilarriva in sala il 1° agosto. 1 di 4 Ledi Jim, la trama Questa epica avventura fantasy segue un giovane orfano Jim, il suo migliore amico Luca e una magica macchina a vapore chiamata Emma mentre viaggiano attraverso il mondo alla ricerca della verità sulle origini di Jim.