Kate Middleton il significato segreto dell’abito e della spilla a Wimbledon

(Di lunedì 15 luglio 2024)è arrivata acome un raggio di luce, accompagnata da sua figlia Charlotte e da sua sorella Pippa. La Principessa del Galles ha indossato per la finale del torneo di tennis e la premiazione un abito viola di Safiyaa London, che ha diviso l’opinione pubblica per quanto le stesse magnificamente, e la tradizionalea forma di fiocco che veicola un preciso messaggio., il trionfo aè stata accolta acon una vera e propria ovazione. Tutto il pubblico si è alzato in piedi mentre lei ha fatto il suo ingresso nel Royal Box, assieme a Charlotte e a Pippa. La presenzaPrincipessa del Galles è stata in forse fino all’ultimo, quando il giorno prima, 13 luglio, Kensington Palace ha annunciato che avrebbe consegnato il trofeo al vincitore, compito che svolge da quando è patronamanifestazione.