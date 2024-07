It’s coming home | da Katy Perry ai tatuaggi dopo 58 anni gli inglesi non hanno ancora imparato la lezione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) “”. Anzi no. Nemmeno quest’anno. Per la seconda edizione consecutiva, l’Inghilterra si ferma sul più bello. Ma i suoi tifosi nonladi trefa. Gareth Southgate entra nella storia, ma dalla parte sbagliata, diventando l’unico allenatore ad aver perso due finali degli Europei. A nulla sono serviti i fischi indirizzati a Chiellini prima della finale contro la Spagna. Sfidare il destino, anche quest’anno non è servito. E chi si è voluto far tatuare il successo in anticipo lo sa molto bene. FOOTBALL IS???????? —(@) July 14, 2024 GlinonlaCome si dice in inglese “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco?”. Anche quest’anno, l’Inghilterra vede alzarsi la coppa in faccia, perdendo in finale.