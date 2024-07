Il caso Yara | la recensione della docuserie crime di Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il: ladiIl buio, un’angosciante musica in sottofondo e poi il suono di una registrazione che sta per iniziare. Sullo schermo appare un vecchio video un po’ tremolantepiccola, felice e concentrata nel suo luccicante body nero, durante una delle sue esibizioni di ginnastica ritmica. Un filmato tanto caro e nostalgico si chiude catturando la bellezzagiovane in un salto dolce, sinuoso e tenero, impressa così danzante per sempre. È con questa nostalgica scena che inizia il primo episodio de Il: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio, lain cinque parti (di circa 50 min ciascuna) che ripercorre uno dei casi di cronaca nera più oscuri e divisivi degli ultimi anni in Italia.