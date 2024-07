Giovani scomparsi nel Brenta recuperato il corpo del soccorritore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 luglio 2024)nelildel, un trentenne di origini romene che si era tuffato nelle acque del fiume Un uomo di 30 anni ha perso la vita nel tentativo di salvare un ragazzo cingalese che si trovava in difficoltà nelle acque del fiume. Disperso anche l’altro giovane. L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 23:00, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. La vittima è Bogdan Stefan Cristoiu, un cittadino romeno di 30 anni residente a Curtarolo. Secondo quanto ricostruito, Cristoiu si trovava in compagnia di alcuni amici quando ha visto un altro ragazzo in difficoltà nel fiume. Senza esitare, si è tuffato per soccorrerlo, ma è stato sopraffatto dalla forte corrente. Entrambi isono stati trascinati sott’acqua e hanno perso i sensi.