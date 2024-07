Duemila al concerto di Gaia ’Palcoscenici stellati’ fa il pieno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Grande successo di pubblico per il primo spettacolo diin piazza Aranci. Circa 2000 persone hanno accolto. Molto soddisfatto il sindaco di Massa, Francesco Persiani, che ringrazia l’artista e la cittadinanza, tramite i social: "è stata eccezionale! Andiamo avanti cosi. Continuate a seguirci con la nostra estate 2024. Grazie Massa". E la rassegna continua, sempre alle 21,30. Il prossimo appuntamento è con due talentuosi artisti, Frida Bollani Magoni e Paolo Jannacci. Si va in scena domani sera in piazza Aranci, dove la cittadinanza potrà assistere all’incontro fra due mondi artistici, due poetiche musicali e autoriali. Due generazioni a confronto, l’esperienza e la gioventù, la canzone e le composizioni strumentali nel dialogo tra due pianoforti.