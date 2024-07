Cos’è la Stele di Rosetta e perché è fondamentale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024) La storia archeologica, soprattutto quella scritta tra la fine del 1700 e il 1800, è composta da diversi ritrovamenti importanti. Uno di questi è proprio ladiche, pur non avendo l’impatto visivo del tesoro di Tutankhamon, rappresenta un passo importante nella conoscenza e la comprensione della civiltà egizia. Ma, di fatto, questa pietra composta da granodiorite che riporta sulla sua superficie delle incisioni? A grandi linee, può essere considerato una forma di “vocabolario” grazie al quale è stato possibile dare un significato ai geroglifici. Il contenuto in sé dell’iscrizione è un decreto tolemaico risalente dal 196 a.C. Quello che veramente conta, in questo senso, però, sono i tre registri in cui è stato diviso e tradotto: geroglifici, demotico e greco antico.