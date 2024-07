Concerto all’alba nella vigna torna l’appuntamento estivo alla Traiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 15 luglio 2024 – Sabato 20 luglio, alle 6 di mattina, consueto appuntamentocon il. Un evento di grande successo ormai arrivatosua decima edizione ideato e organizzato dall’Associazione Diritto & Rovescio in collaborazione con il Circolo ANSPIche si occuperà di preparare la colazione per tutto il pubblico. Quello di quest’anno, intitolato Alba celticamusica popolare irlandese e scozzese, sarà, appunto, un evento dedicatomusica tradizionale celtica, in particolare a una selezione di pezzi irlandesi e scozzesi. Si esibiranno Simone Barbagallo (Voce, Bodhran), Francesco Giura (Chitarra Acustica, Irish Bouzouki) e Riccardo Franzoni (Uilleann Pipes, Great Highland Bagpipe, whistle) che intratterranno il pubblico proprio durante il sorgere del sole.