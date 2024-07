Cina iniziato il cruciale Terzo Plenum del Partito comunista

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (askanews) – In un momento di grandi fibrillazioni geopolitiche a livello globale e regionale, laha dato oggi il via al suodel Comitato centrale del, un appuntamento chiave tradizionalmente destinato a importanti scelte che possono avere ripercussioni economiche e anche politiche su base pluriennale. Non a caso, ad avviare questa riunione a porte chiuse, è come di consueto la relazione del segretario generale del, cioè il presidente Xi Jinping. La riunione è stata preceduta dalla diffusione di dati deludenti sul fronte economico, che mettono a rischio gli obiettivi che Pechino si è posta per l’anno. Il Pil nel secondo trimestre è dato in frenata, con una crescita solo dello 0,7%, che proiettata sull’anno fa pensare a un +4,7%, ben lontani dal dato “attorno al 5%” che la leadership cinese ha posto come target.