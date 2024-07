Chi sono i candidati se Southgate se ne va?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) 2024-07-15 18:58:09 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Garethdeciderà nei prossimi giorni se continuerà a guidare la nazionale inglese. Il 53enne guida i Three Lions da quasi otto anni e ha un contratto che scade a dicembre. Dopo aver rischiato di andarsene dopo la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar, non sarebbe una sorpresa se decidesse che Euro 2024 sarebbe il suo ultimo torneo da allenatore. L’ex allenatore del Middlesbrough ha fatto un ottimo lavoro, raggiungendo le semifinali della Coppa del Mondo 2018 e i quarti di finale quattro anni dopo, oltre a due finali del Campionato Europeo, quest’ultima con la sconfitta dell’Inghilterra contro la Spagna a Berlino ieri sera. Di ritorno in Inghilterra dopo il nostro #EURO2024 viaggio foto.