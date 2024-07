Chi è Sofia Raffaeli la formica della ginnastica ritmica alle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024)ha scritto la storiaitaliana. Conosciuta come la “atomica” per la sua esplosività in pedana,è un vero e proprio vulcano di talento e determinazione, capace di incantare il pubblico e conquistare podi prestigiosi. Ma chi è davvero, e come è arrivata a rappresentare l’Italiadi Parigi? Chi èNata a Chiarav, una cittadina marchigiana,ha iniziato la sua carriera nellagiovanissima, affascinata da uno sport che combina forza, eleganza e espressività. La sua prima palestra è stata laFabriano, una fucina di talenti che ha visto crescere la nostra campionessa sotto la guida esperta dinatrici come Julieta Cantaluppi, Kristina Ghiurova e più recentemente Claudia Mancinelli.