Biden attacca | Trump e Vance vogliono aumentare tasse non lo consentirò

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) – “Ecco l’accordo su J.D.. Parla dei lavoratori. Ma ora, lui elesulle famiglie della classe media, spingendo al contempo per ulteriori tagli fiscali per i ricchi. Non ho intenzione di consentirglielo”. Così in un post su X l’81enne presidente americano, Joe, dopo l’annuncio disulla scelta dicome candidato alla vice presidenza. “Credo che la politica dovrebbe essere un’arena per il dibattito pacifico, per perseguire la giustizia e per prendere decisioni guidate dalla Dichiarazione di Indipendenza e dalla Costituzione. Dobbiamo difendere un’America non caratterizzata dall’estremismo e dalla furia. Ma dalla decenza e dalla grazia”, ha quindi aggiuntoè “un clone” del tycoon, ha poi detto ai giornalisti il presidente Usa.