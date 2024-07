Battiti live | stasera su Canale 5 la seconda puntata tra Molfetta Bari e Gravina in Puglia Musica

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Mediaset: Dopo il grande successo della prima, nuovo appuntamento con “Cornetto“, il festivalle più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Dal suggestivo palco sul mare della piazza di, “Cornetto” offrirà ai telespettatori la miglioredel panorama italiano ed internazionale. Nel secondo appuntamento si alterneranno sul palco: The Kolors, Elodie, Emma, Annalisa, Tananai, Tony Effe, Gaia, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Mida,Rose Villain, Renga e Nek, Gabry Ponte, Holden, Paola e Chiara, Cristiano Malgioglio, Baby K, Big Mama, ComaCose, Clara, Olly e Santi Francesi. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della