Attentato a Trump | un assist politico?

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il recentecontro l’ex presidente Donaldha scatenato un acceso dibattito. Molti si chiedono se l’attacco possa paradossalmente rafforzare la sua posizione politica in vista delle elezioni presidenziali del 2024. L’contro Donaldha sollevato immediatamente questioni negli Stati Uniti. L’ex presidente, noto per le sue posizioni polarizzanti, ha spesso usato la narrativa della persecuzione politica per consolidare il suo seguito. L’attacco potrebbe essere visto dai suoi sostenitori come una conferma delle sue affermazioni di essere sotto costante assedio, rafforzando così il suo supporto elettorale. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo. L’L’contro Donaldè avvenuto durante un comizio in Florida, quando un individuo armato ha cercato di avvicinarsi al palco.