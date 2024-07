Atp Gstaad 2024 Huesler-Medjedovic interrotta per pioggia | gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lainterrompe il match tra Marc-Andreae Hamadnell’Atp di. L’ultimo match in programma nella giornata di lunedì 15 luglio è stato sospeso durante il sesto gioco del primo gioco, con il serbo avanti 3-2 ma con la wild card svizzera avanti 30-0 sul proprio servizio. Il campo è stato coperto con i teloni e le previsioni non sembrano promettere nulla di buono con un meteo incerto per il proseguimento della giornata. Qui potrete leggere tutti glisu eventuali orari di ripresa del gioco. AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – Spazzata via l’acqua dai teloni e campo che sta per essere scoperto, si potrebbe ricominciare a breve Atpper: gliSportFace.