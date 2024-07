Atletica Tamberi | La lesione fasciale si è chiusa completamente presto sarò al 100%

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lo annuncia ed è molto felice. Gianmarcoaggiorna i suoi fan sui social, sulle sue condizioni fisiche, dopo l’infortunio avuto al bicipite femorale, che aveva fatto temere il peggio, in vista delle Olimpiadi di Parigi. Dopo una prima rassicurazione e una serie di fisioterapie, arriva il messaggio di Gimbo. L’Azzurro, oro europeo a Roma nell’alto, che punta al secondo titolo olimpico nell’della vita, scrive su Facebook: “3 sedute di terapie al giorno e una settimana di allenamenti differenziati hanno portato ad un esito molto positivo del controllo ecografico di oggi. La piccolasi èe in un paio di giorni dovrei tornare al!!!!”. Il Capitano della Nazionale diprosegue: “Dopo giorni veramente duri, oggi la prima bella notizia e non vedevo l’ora di condividerla con voi che mi supportate da anni in maniera unica nei momenti più belli e anche in quelli meno belli.