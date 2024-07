Atalanta | Djimsiti in gruppo Zaniolo a parte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo la domenica di riposo, è ripresa la preparazione dell’al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Oggi il tecnico Gasperini ha diretto un allenamento al pomeriggio. Dopo gli impegni con la nazionale albanese agli Europei, è tornato a lavorare a Zingonia anche Berat. Per quanto riguarda Scalvini oggi terapie, mentre perlavoro individuale. Per De Roon e Koopmeiners invece ancora lavoro individuale in campo. Il programma di domani prevede una doppia seduta di lavoro, mattino e pomeriggio, a porte chiuse.inSportFace. .