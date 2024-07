Amici Sarah Toscano collaborerà con un noto rapper | spunta il nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’ultima edizione didi Maria De Filippi è stata vinta da, ma una volta fuori dalla scuola più amata d’Italia la strada si è fatta decisamente in salita. La ragazza non è riuscita ad ottenere lo stesso impatto di alcuni colleghi delle passate stagioni, collezionando solo qualche presenza nei concerti estivi e accontentandosi di views non esattamente elevate. Ecco quindi che sarebbe in arrivo una collaborazione niente male per risalire la china. Si parla di un duetto con uno deipiù importanti del panorama italiano.23:punta in alto Si è parlato tanto didopo la vittoria nell’ultima edizione didi Maria De Filippi, a tal punto che qualcuno ha tirato in ballo Sanremo 2025. Tuttavia, le possibilità di vederla nella kermesse sarebbero poche.