A Bologna Fido può essere sepolto con il padrone e sparisce la tassa sul caro estinto

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Nuovo regolamento per i servizi cimiteriali del Comune dila 'sul', il diritto fisso sul trasporto delle salme nei cimiteri della città previsto nel precedente regolamento e oggetto di discussione con le minoranze. La revisione, arrivata dopo una sentenza del Tar di febbraio contro la quale Palazzo D'Accursio ha deciso di non presentare ricorso, è stata l'occasione per modificare alcune parti dello 'statuto' dei cimiteri, rivedendo la disciplina per la sepoltura degli animali da compagnia con i loro padroni, ma anche le norme per l'organizzazione dei servizi funebri da parte di conviventi e persone legate da rapporto affettivo con il defunto. I dettagli della proposta del nuovo regolamento sono stati illustrati dall'assessore comunale al Welfare, Luca Rizzo Nervo, questa mattina in commissione.