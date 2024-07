Yatch a fuoco ai Lidi ferraresi | le terribili immagini mentre affonda 8 turisti a bordo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Un’imbarcazione da diporto di circa 20 metri con ottoa bordo ha presonel tratto di mare tra il Lido degli Estensi e il Lido di Spina, all’uscita del canale, a Comacchio. Isono stati tratti in salvo da un’altra imbarcazione che si trovava nelle vicinanze, e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La Guardia Costiera è intervenuta con una motovedetta di Porto Garibaldi, e con unità aggiuntive provenienti da Ravenna e un gommone salpato da Goro. I vigili delhanno utilizzato una motopompa da incendio caricata a bordo del loro mezzo nautico. Dopo aver operato sottobordo per spegnere l’incendio, la barca – battente bandiera slovena – èta. I vigili delhanno quindi attivato i dispositivi previsti per il contenimento dell’inquinamento.