Volley Nazionale femminile | da domani ritiro a Milano in vista dei Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Ladi pallavolo si radunerà lunedì 15 luglio al Centro Pavesi diper l’ultimo collegiale prima della partenza per iOlimpici 2024. Le azzurre di Julio Velasco lavoreranno al centro federale fino a venerdì 19, mentre per martedì 23 luglio è fissata la partenza per Parigi daLinate. Dopo l’infortunio occorso ad Alice Degradi, per questo periodo di lavoro sono state nuovamente convocate le schiacciatrici Stella Nervini e Loveth Omoruyi. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome della giocatrice che sostituirà Degradi nella lista olimpica. Questo il gruppo delle 15 atlete a disposizione del Ct azzurro: (Palleggiatrici) Carlotta Cambi, Alessia Orro; (Schiacciatrici) Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla, Stella Nervini, Loveth Omoruyi; (Centrali) Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmina Akrari; (Opposti) Paola Egonu, Ekaterina Antropova; (Liberi) Monica De Gennaro, Ilaria Spirito.