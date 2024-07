Tegola sul Bsc | Giordani sospeso per doping

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Federico, il talentuoso esterno del Bsc Grosseto, è statodal Tribunale nazionale anti. Il giocatore, originario di Anzio, 27 anni, è stato trovato positivo al Carboxy Thc, un metabolita della cannabis. Il controllo è stato effettuato a Macerata durante la trasferta della squadra grossetana. Secondo il Tna (Tribunale nazionale anti) "in accoglimento dell‘istanza proposta dalla Procura nazionale anti, ha provveduto a sospendere in via cautelare l‘atleta". L’esterno laziale ha cominciato la sua carriera nella Arizona league, livello Rookie, con l’Azl Dodgers per poi passare nel 2016 nella Dominican summer league con i Dsl Dodgers (42 gare giocate, 220 di media battuta e 2 fuoricampo con 20 punti battuti a casa).