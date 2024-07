Squadra solida ed esperta Risalire subito è possibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) L’oste, nel caso della Vuelle, è Pino Sacripanti. E’ lui che mesce e parla anche del suo vino. Poi c’è un altro oste esterno in città che ha una lunghissima esperienza del campionato di A2, ed è Giancarlo Sacco. Un globe trotter passato, tra le altre squadre, per Udine, Trapani, Bergamo, Rimini, Pavia, Fabriano. Ultima tappa Latina. Sacco ha seguito la costruzione dellaed anche le varie mosse fatte da Pino Sacripanti. Qual è il suo giudizio su questaa cui manca solo un americano? "Mi sembra che che sia stata costruita una, fatta fra l’altro con giocatori che Pino Sacripanti conosce bene. Soprattutto una formazione che mi sembra che abbia un profilo importante". E sarebbe? "Che sono tutti giocatori esperti, ma non a fine carriera.