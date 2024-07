Perché Lady Oscar ci ha fatto amare la Rivoluzione Francese

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 14 luglio 2024) A volte si ha la sensazione che la Storia non sia altro che un archivio un po’ ammuffito di cose successe tanti (troppi?) anni fa che, dopotutto, non ci riguardano da vicino. Spesso non siamo in grado, come individui, a imparare dai nostri errori e l’altezzosità con cui trattiamo la storia sottolinea che anche come genere umano non siamo in grado di imparare dal nostro passato, come dimostra la condizione politica e sociale di questi ultimi anni. Eppure, a volte, la Storia smette di essere una sequela di date che dimenticheremo e diventa un vero e proprio bagaglio culturale, grazie all’esistenza di alcuni prodotti che sono stati in grado di sconfiggere la tanto temuta prova del tempo.– di cui recentemente è stato annunciato un nuovo film – rientra senza dubbio nella lista di prodotti iconici che, a più di quarant’anni dall’uscita, non ha smesso di irretire gli spettatori.