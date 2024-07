Non si trovano i sostituti per le ferie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Tra vuoti in organico ealle porte, l’Ast corre ai ripari. Proprio per coprire i turni di lavoro nel periodo estivo, infatti, sono stati assunti a tempo determinato (massimo di sei mesi) 12 infermieri, mentre ne sono stati assunti 6 (invece dei 9 previsti, per mancanza di disponibilità) per l’implementazione delle Centrali operative territoriali (Cot), per un massimo di un anno. Introvabili gli operatori socio sanitari: ne sono stati assunti solo 2 rispetto agli 8 previsti. Si rimpiazzano anche le caselle vuote nella medicina di base. È stato conferito un incarico a tempo indeterminato nel ruolo unico di assistenza primaria con attività a ciclo di scelta al dottor Giulio Gagliardi a Civitanova; analogo conferimento per la dottoressa Roberta Camilletti, con ambulatorio principale a Macerata.