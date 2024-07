L’Avellino vince la prima amichevole estiva 19 gol alla Gregoriana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

ha inaugurato la sua stagionecon una vittoria schiacciante, imponendosi con un netto 19-0 contro l'Asd Calcionelladisputata a San Gregorio Magno. Una prestazione dominante che ha messo in luce la superiorità della squadra biancoverde in ogni fase del gioco.del fischio d'inizio un minuto di silenzio per ricordare le quattro vittime della scorsa notte a Mirabella Eclano. Nellafrazione di gioco, Michele Pazienza ha schieratocon il consueto 3-5-2, novità assoluto lo schieramento di Armellino al centro della difesa con la fascia di capitano. Primo tempo che si è concluso con il risultato di 8-0. In gol Russo (doppietta), Frascatore,D'Ausilio, Tribuzzi, Palmiero e due autogol di Rinaldi.