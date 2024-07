Inizia il grande esodo Al casello dell’autostrada sos di agenti e volontari | Stop stragi sulle strade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Aldi Ferrara Sud per mettere in guardia gli automobilisti sui comportamenti da evitare alla guida e godersi al meglio le vacanze. Come ogni anno nel mese di luglio si svolge l’tiva denominata ‘Vacanze coi fiocchi’, organizzata dal Centro Antartide della Regione Emilia Romagna per sensibilizzare gli automobilisti in partenza per le vacanze affinché adottino tutte le misure atte a viaggiare in sicurezza. Anche Ferrara, nel venticinquesimo anniversario dell’tiva, ha voluto aderire a questo importante progetto con il personale della Polizia Locale che ieri mattina aldi Ferrara Sud ha distribuito dei depliant ai conducenti che si approssimavano alautostradale in vista delle vacanze estive. Era presente anche una delegazione dell’Avis, visto che la campagna a livello nazionale ha voluto unire i temi della sicurezza tradale a quelli della donazione di sangue, argomenti apparentemente distanti ma che hanno una connessione ben più forte di quanto si possa pensare.