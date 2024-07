Gli scienziati modificano i geni dei batteri intestinali nei topi viventi

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 14 luglio 2024) Modifica genetica deineiGlihanno sviluppato uno strumento di modifica genetica in grado di alterare le popolazioniche nel microbioma intestinale dei. Xavier Duportet, biologo sintetico di Eligo Bioscience, ha guidato la ricerca pubblicata su Natura. Editing dei microbi senza causarne la morte Rispetto ai sistemi CRISPR-Cas che uccidono inocivi, Duportet voleva modificare il microbioma intestinale senza distruggerlo. Per farlo, hanno utilizzato un editor di base, che consente di scambiare basi nucleotidiche senza danneggiare il DNA. Sistema di consegna innovativo Per superare le limitazioni nell’editing della popolazioneca, i ricercatori L'articolo Glideineiproviene da News Nosh.