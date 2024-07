Fabriano Un ottimo Jacopo Andreoli Scipioni al campionato italiano Promozionale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 14 luglio 2024) L’atleta fabrianese della Po.di.f Mirasole, seguito da Gabriele Archetti, in pista nella 80 mt a pochi centesimi dal podio, 14 luglio 2024 – In Ancona, nei giorni scorsi, si è svolto ildi Atletica Leggera. Un grande successo, con numeri che rendono l’idea di quanto il movimento di base sia in crescita: 230 atleti iscritti e 30 società provenienti da tutta Italia. A rappresentare la PO.DI.F Mirasoleè statoal suo primo, dopo delle buone prestazioni negli 80 metri, quarto a livello regionale. A seguire in pistail suo allenatore Gabriele Archetti. Nella seconda serie degli 80 metricon il crono di 17.55 a soli quarantaquattro centesimi dal terzo posto.