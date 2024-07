Europei l’albo d’oro completo | tutte le vincitrici

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Spagna o Inghilterra? Una delle due nazionali giunte in finale a Euro 2024 aggiungeranno il proprio nome aldegli, sarebbe il quarto trionfo per le Furie Rosse e sarebbe un record, mentre i Tre Leoni, a sorpresa, non hanno mai vinto il torneo continentale, e hanno raggiunto l’atto conclusivo per la seconda edizione consecutiva. C’è da designare il successore dell’Italia, che da stasera non sarà più la nazionale campione in carica agli. Andiamo allora a riepilogaredegli, ricordando come Germania e Spagna fin qui hanno vinto tre volte, Italia e Francia due volte, U, Cecoslovacchia, Olanda, Danimarca, Grecia, Portogallo una volta a testa.DEGLI1960 – U 1964 – SPAGNA 1968 – ITALIA 1972 – GERMANIA OVEST 1976 – CECOSLOVACCHIA 1980 – GERMANIA OVEST 1984 – FRANCIA 1988 – OLANDA 1992 – DANIMARCA 1996 – GERMANIA 2000 – FRANCIA 2004 – GRECIA 2008 – SPAGNA 2012 – SPAGNA 2016 – PORTOGALLO 2021 – ITALIA 2024 – SPAGNA O INGHILTERRAleSportFace.