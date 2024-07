Chi è Thomas Matthew Crooks il 20enne sospettato di voler uccidere Donald Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) Si chiamavala persona che ha sparato durante il comizio dia Butler, in Pennsylvania. L’Fbi ha confermato l’identità dell’attentatore, che secondo gli inquirenti aveva intenzione dil’ex presidente Usa, rimasto ferito all’orecchio destro. Il ragazzo è stato ucciso da un cecchino del Secret Service, dopo che era riuscito a sparare diversi colpi verso. In diversi video sui social viene mostrato il corpo delimmobile sul tetto di un capannone a meno di 150 metri dal palco.indossava una mimetica grigia e avrebbe avuto con sé un fucile tipo Ar-15.aveva 20 anni e viveva a Bethlel Park, in Pennsylvania. Il sospetto attentatore dirisultava registrato per il voto nel suo Stato come un repubblicano.