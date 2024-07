Chemisier acquamarina e cintura rossa L’abbinamento colore da provare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 14 luglio 2024) I colori del mare influenzano anche la moda. Tra gli abbinamenti più eleganti e inediti da sperimentare questa estate ecco emergere unoe unarosso corallo. Direttamente dalla passerella PE 24 di Zimmermann, è un accoppiata sgargiante ma raffinata che ricorda l’acqua e i coralli. Portando un po’ di vacanza anche in città. Come abbinare l’azzurro e il rosso? Queste due sfumature si rivelano essere affini e complementari, regalando piacevoli sorprese di stile. Da replicare fin da subito, adattandolo al proprio guardaroba, ecco il segreto di styling da conoscere oggi. Azzuro e corallo, i colori di Zimmermann Il look in questione di Zimmermann è sofisticato e moderno, composto da un abitolungo colorchiaro.