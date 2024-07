Castro e Odgaard i primi bomber di stagione Con la Primavera si vede anche Cambiaghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Un gol di, uno di: e il Bologna di Vincenzo Italiano va. Dove? Intanto a godersi una strameritata domenica di riposo, pausa indispensabile dopo una settimana di doppie sedute che hanno appesantito inevitabilmente le gambe. Ieri pomeriggio, nel primo test a porte chiuse di, un abbozzo di amichevole in famiglia in cui il tecnico ha mischiato le carte alla massima potenza, i rossoblù hanno battuto laper 2-0. In realtà Italiano ha volutamente affiancato ai presunti titolari i ragazzi dellache allena da una settimana e nel finale ha addirittura attinto ai ‘rinforzi’ del gruppo di Rivalta (a sua volta al lavoro da qualche giorno a Casteldebole) dirottando nella squadra degli sparring partner alcuni dei suoi calciatori.