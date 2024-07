Calciomercato Napoli ancora sorrisi per Conte | firma durante il ritiro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) In casasi lavora alin entrata e non solo. L’obiettivo è dare ulteriori certezze ad Antonio. Il futuro delè nel segno di Antonio. L’allenatore pugliese è sempre più centrale nel progetto del club partenopeo e la società – con un ds come Manna al lavoro costante – vuole acntarlo in tutte le sue richieste. Non solo sul, la priorità è avere una rosa pronta e senza nessun caso all’orizzonte. Dopo settimane di polemiche e rumors la società ha messo fine alla questione Di Lorenzo con il capitano che resterà in azzurro. Manca poco anche alla risoluzione del caso Kvaratskhelia con le parti che stanno lavorando per il rinnovo e il giocatore che – in ogni caso – è già stato avvisato della sua permanenza.