Caccia all’oro in vasca La pallanuoto olimpica ha un’anima pratese | Viviamo un sogno

(Di domenica 14 luglio 2024) La felicità è tangibile, pari forse solo alla scaramanzia: i "magnifici tre" non indicano apertamente l’obiettivo, ma è chiaro che tutti sognano di tornare a Prato con una medaglia. Meglio ancora se del metallo più pregiato, come quella che Chiara Tabani, che fa parte del triodellaconvocato ufficialmente per i Giochi, sfiorò ormai un decennio fa. L’operazione Parigi 2024 della stessa Chiara Tabani, di Giuditta Galardi e Lorenzo Bruni partirà a breve (il via delle Olimpiadi è fissato per il 26 luglio) e trattenere l’emozione è complicato, anche per chi ha già conosciuto le sensazioni dei Giochi: Tabani, allora giovanissima, faceva parte della Nazionale che si aggiudicò l’argento a Rio 2016. E proprio per questo il commissario tecnico Carlo Silipo farà affidamento su di lei, che alla soglia dei trent’anni è una delle giocatrici più forti del mondo ed è riuscita nelle scorse settimane a conquistare a Catania quello scudetto che le era sempre sfuggito.