Arrivato a Brindisi da rifugiato | vocazione per la moda ora ha un atelier a Mesagne Ieri l' inaugurazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Scrive Toni Matarrelli, sindaco die presidente della Provincia di: Bilal Muhammad era undal Pakistan, accolto a Restinco che era poco più che ventenne, fin dall’infanzia con laa disegnare abiti e realizzarli. Nel 2018 aveva avviato una splendida sartoria – il fashion space “B-style” – a, città che lo ha adottato. Oggi ha inaugurato l’“Katalia” a, in viaall’altezza di viale Indipendenza, showroom raffinato ed elegante in cui Bilal espone una vasta gamma di abiti da sposa e da cerimonia. “Un universo”, spiega lo stilista dalla straordinaria vicenda di riscatto, “in cui ogni abito racconta una storia d’amore e di dedizione artigianale”. A lui il mio augurio di buon lavoro e le mie felicitazioni per aver scelto di investire nella nostra città, che si arricchisce ogni giorno di più di nuova forza imprenditoriale.