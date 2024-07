Alec Baldwin risponde ai fan dopo l' archiviazione del caso Rust | Non mi avete mai abbandonato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024)ha voluto ringraziare sui suoi social tutti coloro che l'hanno sostenuto,l'deldiha finalmente tirato un sospiro di sollievol'deldi omicidio colposo legato alla tragica sparatoria sul set di "". La decisione del giudice Mary Marlowe Sommer, presa il 12 luglio presso il tribunale distrettuale di Santa Fe, ha segnato la fine di un'odissea legale durata anni. In un post su Instagram, il 66enne attore e produttore ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno creduto in lui: "Ci sono troppe persone che mi hanno sostenuto per ringraziarle tutte adesso. A tutti voi, non saprete mai quanto apprezzi la vostra gentilezza verso la mia .