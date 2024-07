14 luglio un giorno storico | la presa della Bastiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Firenze, 142024 - Il 141789 si verificò l’evento simboloRivoluzione francese. Lacolpì un edificio che incarnava l'odiato Ancien Régime. Avvenimento di per sé poco importante, ebbe però da subito una forte valenza simbolica. Tutto ebbe inizio con la convocazione degli Stati generali a Versailles nel maggio 1789 in una situazione di grave crisi economica e socialeFrancia. L'11venne destituito il ministro delle Finanze Jacques Necker, considerato troppo filo-insorti. Seguì una manifestazione di protesta: i cittadini temevano di essere attaccati e sterminati e il re Luigi XVI schierò le sue truppe. Ildopo molti degli ingressi in città vennero dati alle fiamme. La Guardia francese formò un presidio intorno alla Capitale.