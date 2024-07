Via del Sole Lo spettacolo sul rettilineo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) ANGHIARI Unounico che Anghiari è pronta a riproporre come fa da diversi anni a metà luglio: la "Via del". E allora, tutti pronti alle 5,30 di domattina per il grande effetto del solstizio d’estate: ilperfettamente allineato con la Croce di Anghiari, nel tratto di strada che percorre la Ruga di San Martino e che prosegue attraverso il lungodi collegamento con Sansepolcro. Due volte l’anno, le luci dell’alba si allineano perfettamente con il reticolo stradale di corso Matteotti, creando un qualcosa di molto apprezzato da turisti e cittadini. Una folla di persone, fra cui molti fotografi, partecipa sempre a questo evento, con i migliori scatti che finiscono in siti online di informazione e nei vari social. Ogni volta, ad accompagnare l’attesa per il sorgere delvi è un momento musicale; in questa circostanza, spazio per una ventina di minuti alle musiche di Bach interpretate dal violoncellista Gianluca Pirisi, che si posizionerà al lato della strada, mentre il pubblico siederà a terra godendosi loa ingresso gratuito.