Unieuro trimestre in calo | Tutto il settore stenta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024), il colosso forlivese specializzato nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, archivia con 533,9 milioni di euro di ricavi ilchiuso a maggio. C’è undel 7% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Il mercato è in generale flessione, come peraltro i trimestri precedenti: il risultato, perciò, viene considerato dal gruppo in linea con le aspettative. "I risultati conseguiti nelregistrano un progressivo e costante miglioramento – afferma Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di–, dimostrando come la decisione strategica di focalizzarsi sulla crescita dei servizi e sulla protezione della marginalità, anche attraverso uno stretto controllo dei costi, sia quella giusta.