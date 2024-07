Ucciso da un malore a Londra il corpo dell’attore Claudio Gaetani è stato lasciato in strada per sei ore e un agente gli ha rubato il portafoglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) La morte per unnel 2022., attore e professore universitario di Civitanova, era andato aper vedere la fidanzata e gli amici e per partecipare a un festival teatrale. Ha avuto un infarto mentre pedalava per tornare verso la casa dove alloggiava, a Hornsey. È morto ine inè rimasto per sei ore, fino a quando un’impresa non è arrivata a rimuovere il. Nel mentre, undella polizia metropolitana, Craig Carter, gli avrebbeile ora èaccusato di abuso d’ufficio in relazione al presunto furto. Ad accorgersi che qualcosa non quadrava sono stati i due amici dai qualiavrebbe alloggiato per tutto il soggiorno londinese: sapevano che l’attore, morto il giorno dopo il suo arrivo, aveva 170 sterline che però non erano tra i suoi effetti personali.