Spesa senza pagare spallata alla guardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) L’altro pomeriggio la polizia diStato ha fermato e tratto in arresto un romeno di 35 anni per tentata rapina impropria, commessa al centro commerciale Cremona Po di via Castelleone. Lo straniero è stato bloccato da due agenti fuori servizio che, accortisi del suo tentativo di fuga, sono riusciti a bloccarlo per poi richiedere l’intervento dei colleghi. Il romeno nel supermercato ha messo nel carrello merce per un valore di 1.118 euro. Arrivato al self-service delle casse automatiche, il ladro ha approfittando dell’apertura dello sbarramento da parte di un altro cliente e ha oltrepassato la barrierala merce. Un addettosicurezza che lo stava tenendo d’occhio lo ha fermato e lui, con una, ha buttato a terra il vigilante e ha cercato di fuggire.