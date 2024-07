Si finge veterinario | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Fermo, 13 luglio 2024 – Si è fintoresponsabile di una multinazionale ed ha assunto falsamente una donna di Fermo, facendola lavorare gratis per due mesi. Una tipologia di raggiro al limite dell’inverosimile quella che è stata scoperta dai carabinieri di Porto San Giorgio. I militari dell’Arma, dopo i dovuti accertamenti, hannoun anconetano di 40 anni per il reato di truffa e sostituzione di persona. Nei giorni scorsi, invece, a Pedaso, i carabinieri del posto hanno concluso le indagini a seguito della denuncia presentata da un residente e hanno deferito all’autorità giudiziaria una donna laziale di 37 anni. La donna, attraverso il portale “Market Place” aveva posto in vendita due container al prezzo di 3.500 euro ed era riuscita a farsi versare la somma pattuita per concludere la transazione, su un conto corrente a lei intestato, per poi rendersi irreperibile e non inviare la merce.