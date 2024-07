Mulé | La lettera di Fifa e Uefa? Se non fosse sport sarebbe una minaccia al corpo dello Stato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024): «ladi? Se nonunaal». Il vicepresidente della Camera, Giorgio, intervidal Corrierea firma Giorgio Marota.è il firmatario dell’emendamento sull’autonomia della Lega che ha spaccato il sistema: il nuovo testo, riformulato e ammorbidito, apre comunque un varco Onorevole, perché secondo lei la Serie A dovrebbe essere autonoma dalla Figc? «La Serie A paga 1,2 miliardi di tasse, fa girare i soldi della mutualità, accende l’interesse sul nostro calcio, ma vota ed è rappresentata in Figc per il 12%. È mai possibile? Il mio sforzo nasce da questa considerazione. E vi dirò di più: non con l’idea di colpire Gravina, l’ho presentato il 25 giugno prima del disastro degli Europei».