Meteo possente anticiclone africano Giuliacci | ecco quanto durerà il caldo

(Di sabato 13 luglio 2024) In questi giorni l’Italia ha mostrato una divisione netta tra il nord, caratterizzato da piogge abbondanti e temperature fresche, e il centro-sud, dove iltorrido ha dominato il clima. Secondo le analisirologiche disponibili, l’alta pressione continuerà a influenzare il nostro paese per un periodo più lungo del previsto, probabilmente per l’intera prossima settimana. Leggi anche:weekend, oggi e domani bollino rosso in 11 città Le previsioni di luglio diÈ prevista solo una breve interruzione di questa condizione stabile tra il 22 e il 24 luglio, ma sarà di breve durata, limitata a poche ore. A partire dal 25-26 luglio, ci si attende un ritorno delle temperature elevate, anche se l’intensità di questo rialzo termico non è ancora chiaramente definita.