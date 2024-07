Mercato Napoli Conte senza dubbi | Dobbiamo prenderlo Il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024)fondamentale nella trattativa per portare Buongiorno al: telefonate e messaggi del tecnico per convincerlo. Nel frenetico mondo del calcio, ilsta tracciando una rotta decisa verso la costruzione di una squadra sempre più competitiva. Mentre il tecnico Antoniolavora alacremente sul campo di Dimaro, la dirigenza partenopea, rappresentata da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis, si sta concentrando su operazioni dicruciali. Tra i colpi di scena recenti, il più eclatante è l’acquisto del difensore centrale Alessandro Buongiorno, prelevato dal Torino. Il ruolo decisivo diSecondo l’edizione odierna di Repubblica, Antonioha avuto un impatto determinante nella trattativa per Buongiorno. Il tecnico, in sintonia con De Laurentiis, ha dimostrato un interesse personale e diretto per il giocatore, sottolineando quanto Buongiorno sia fondamentale per il suo progetto tecnico.