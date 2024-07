Lucia Borsellino | mio padre oltraggiato anche da morto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 13 luglio 2024): “mioda”. Le parole dette in un’intervista a “Inviato Speciale”, figlia del magistrato ucciso in via D’Amelio a Palermo, il 19 luglio 1992, insieme a cinque agenti della scorta, in un’intervista in esclusiva a Rita Pedditzi per il programma “Inviato Speciale”, su Radio 1 Rai, ha espresso la propria indignazione su come è stato trattato il: “Da figlia ritengo che miosia statoda. E non lo meritava. Perché più va vanti questa storia, più ci rendiamo conto di quanto le indagini siano state condotte male e quanto questo depistaggio sia riuscito in fondo, perché ci stanno volendo 32 anni a probabilmente non saranno soltanto 32 anni per riuscire quantomeno a fare una ricostruzione storica di quel periodo così buio”.