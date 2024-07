La sfilata del corteo storico Dame assolute protagoniste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Eleganti, sorridenti, affascinanti. Lesaranno ledelche, questa sera, muoverà i primi passi da piazza Ventidio Basso alle 19.30 in punto. E gli occhi degli spettatori, lungo le vie del centro, saranno tutti indirizzati verso di loro. La prima che affronterà gli sguardi del pubblico sarà la 54enne Marzia Canali, scelta come ‘signora’ dal sestiere di Porta Romana. Insegnante specializzata nel sostegno per le disabilità, toccherà a lei rompere il ghiaccio. Poi, sarà la volta di Elisabetta Cecchini per il sestiere di Sant’Emidio. La ‘dama della rosa rossa’, mamma di due splendide bimbe, Sofia di dieci anni e Cecilia di dodici, è una commerciante 47enne. Ilrossoverde verrà impreziosito anche dalle duea cavallo: la 34enne Costanza Tassoni, che interpreterà la figura di Flavia Guiderocchi, e la trentenne Ambra Corradi, nel ruolo invece di Menichina Soderini.