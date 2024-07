In Valle Aurina c' è un Eden energetico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 luglio 2024) Ai confini con l’Austria, la, nella Provincia autonoma di Bolzano, è una meta speciale per rigenerarsi nella natura (e ritrovarsi). Il massimo delle vacanze-relax. Prima di tutto la geografia: la(Ahrntal in tedesco) è la più settentrionale della Repubblica, arriva fino alla Vetta d’Italia, al confine con l’Austria. Da queste parti ogni toponimo può dare origine a discussioni, ma dall’italianizzazione forzata del Ventennio alla convivenza linguistica di oggi, il mondo è cambiato. L’Alto Adige-Südtirol, ossia la Provincia autonoma di Bolzano, è luogo di pace e rigenerazione. Una meta per tutte le stagioni: se in inverno ha pochi rivali nelle vacanze bianche, in estate approfitta della bellezza donata da Alpi, foreste, malghe, cascate e corsi d’acqua per posizionarsi in alto nelle vacanze-relax.